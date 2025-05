C’est officiel, Antoine Dupont part aux Etats-Unis !

Actuellement blessé au genou, Antoine Dupont fait beaucoup parler de lui pour différents projets. Mais il y en a un qui suscite énormément d’engouement et il s’agit de sa récente décision de devenir actionnaire minoritaire du Rugby Football Club Los Angeles, club engagé dans la Major League Rugby.

« Je pense qu'il y a un peu de cette qualité de star de Beckham »

Car Dupont a décidé d’investir dans le rugby et plus précisément dans la MLR, avec un rachat des parts du Rugby Football Club Los Angeles. Et pour certains, impossible de ne pas voir une ressemblance entre le rugbyman français et David Beckham. « Je pense qu'il y a un peu de cette qualité de star de Beckham » a confié à RugbyWorld Pete Sickle, fondateur et CEO du club californien, rappelant l’investissement de l’ancien footballeur anglais aux LA Galaxy, franchise de MLS.