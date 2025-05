C'est fini, Ntamack enrage !

Alexis Brunet

Ce dimanche, le Stade Toulousain affrontait l’UBB en demi-finale de Champions Cup. Ce sont les coéquipiers de Mathieu Jalibert qui ont eu le dernier mot dans cet affrontement franco-français en s’imposant 35 à 18. Pourtant, à entendre Romain Ntamack, les Bordelais étaient loin d’être supérieurs à ses coéquipiers. Une défaite et une élimination qui fait donc enrager l’ouvreur toulousain.

Le Stade Toulousain ne disputera pas une deuxième finale de Champions Cup de suite. Les coéquipiers de Romain Ntamack se sont inclinés en demi-finale contre l’UBB sur le score de 35 à 18. Les partenaires de Louis Bielle-Biarrey disputeront la première finale de leur histoire dans la compétition face à Northampton, le samedi 24 mai.

La frustration de Romain Ntamack

Forcément, après la défaite, il y avait beaucoup de frustration dans les rangs du Stade Toulousain. Pour Romain Ntamack, l’UBB n’était d’ailleurs pas supérieure ce dimanche, ce qui donne beaucoup de regrets à l’ouvreur qui s’est exprimé au micro de France TV. « Je ne suis pas d'accord (que l'UBB était au-dessus). Ils sont hyper réalistes, à chaque fois qu'ils viennent dans notre camp, ils marquent. C'est la différence aujourd'hui (dimanche), à chaque fois qu'ils sont entrés dans notre camp, ils ont marqué des points, nous non. Ils sont loin d'être au-dessus de nous, mais aujourd'hui ils ont été beaucoup plus réalistes que nous. C'est ce qui fait la différence dans ces matches-là et ils l'ont fait, pas nous, donc ils sont en finale et pas nous. »

Place au Top 14

Le Stade Toulousain ne gagnera donc pas de nouveau la Champions Cup, mais il peut encore s’emparer du Top 14. Romain Ntamack a d’ailleurs fait du Bouclier de Brennus son grand objectif de cette fin de saison. « Il va falloir basculer, le championnat n'est pas fini, donc on va digérer cette déception, on va regarder ce qui n'a pas été et aussi ce qui a été, parce qu'il y a des choses à ne pas jeter sur ce match. C'est une demi-finale de Coupe des champions, c'est toujours frustrant de s'arrêter à ce stade-là, surtout avec tous les efforts qui ont été faits tout au long de la compétition. Ça fait partie de notre sport, on ne peut pas gagner tous les ans. Celle-là, on ne la gagnera pas cette année. Il nous reste un objectif à atteindre et à défendre, on va se concentrer dessus maintenant. »