«C’est dur», Antoine Dupont balance sur son calvaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé gravement lors du dernier Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande, Antoine Dupont n'est donc pas présent en cette fin de saison pour aider son club, le Stade toulousain, à tout rafler. Le club était opposé ce dimanche à l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finales de la Champions Cup et il a donné de ses nouvelles juste avant le coup d'envoi.

Considérée comme la meilleure équipe européenne à l'heure actuelle, le Stade toulousain espérait pouvoir affronter les plus gros défis de cette fin de saison sans soucis. L'absence d'Antoine Dupont change ses plans puisque le meilleur joueur du monde ne sera pas là pendant un moment. Avant la demi-finale disputée ce dimanche face à l'UBB, le capitaine du XV de France s'est livré sur cette épreuve difficile.

Dupont présent pour supporter son équipe

Présent pour le match du Stade toulousain face à l'UBB ce dimanche, Antoine Dupont a été interrogé sur son état quelques minutes avant le coup d'envoi sur les antennes de France Télévisions. « Les blessures ne sont pas simples à vivre, il n’y a jamais de bons moments pour se blesser. J’étais quand même content de pouvoir rester avec le groupe jusqu’à la fin du Tournoi des 6 Nations. C’était une étape importante dans notre chemin vers la Coupe du monde 2027. Ensuite, il y a eu l’opération et le processus postopératoire. Tout s’est bien déroulé. C’est la partie sûrement la plus fastidieuse et douloureuse de la blessure mais j’ai eu beaucoup de soutien. Pour le moment toutes les étapes se déroulent bien. J’ai pu enlever les béquilles et reconduire donc tout se déroule bien ! » dit-il d'un ton rassurant.

Une grave blessure qui peut laisser des séquelles

Déjà blessé dans sa carrière, Antoine Dupont aura peut-être du mal à revenir vite à son meilleur niveau. Le capitaine des Bleus sait qu'il traverse une épreuve difficile. « C’est dur à encaisser mentalement et physiquement. J’ai eu la chance que tout se déroule bien. Je n’ai pas eu de complications et je sais que c’est important pour avancer correctement. J’ai passé les quatre premières semaines en clinique et ensuite je suis revenu au club » précise-t-il.