Bagarre d’Antoine Dupont : Le rendez-vous est fixé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En réaction au mécontentement affiché par Antoine Dupont sur les règles du salary-cap, le directeur de la Ligue nationale de rugby Emmanuel Eschalier s'est accordé un droit de réponse envers la star du XV de France. Et il donne notamment rendez-vous à Dupont au moment des négociations pour faire valoir sa position dans ce combat.

Antoine Dupont s'engage dans un nouveau combat extrasportif ! En effet, la Ligue nationale de rugby (LNR) a décidé de soumettre les clubs de Top 14 à un plafonnement de leur masse salariale qui sera fixée à 10,7M€ jusqu'au début de la saison 2026/2027. Dupont a donc récemment taclé cette mesure dans un entretien accordé à l'AFP avec un gros coup de gueule à la clé : « On nous demande de citer tous nos partenaires, même ceux qui ne sont pas liés au club. Ils veulent connaître à la limite tout notre patrimoine. On arrive dans une chasse aux sorcières où ils veulent démasquer les tricheurs, mais ça en devient ridicule », a indiqué le demi de mêlée du Stade Toulousain jeudi dernier. Et la réponse de la LNR ne s'est pas faite attendre trop longtemps.

La LNR donne rendez-vous à Dupont Interrogé par RMC Sport, le directeur de la LNR Emmanuel Eschalier donne déjà rendez-vous à Antoine Dupont et l'invite à participer aux débats sur ce salary-cap qui fait tant débat : « Tout le monde sait qu'il y a une discussion qui est engagée sur l'évolution du salary-cap. A partir de 2027. Ce sont les travaux qu'on ouvre cette semaine, les premiers ateliers avec les clubs. On va aborder tout le sujet, le montant du salary-cap, les crédits internationaux, les outils de contrôle, les procédures disciplinaires. Tous les sujets vont être mis sur la table pour se projeter sur l'évolution de ce dispositif essentiel pour à la fois la pérennité des clubs, la pérennité du modèle, l'attractivité du championnat. Que des voix s'expriment, on a des joueurs emblématiques comme Antoine Dupont, qui participeront au débat. Et le syndicat des joueurs qui représente la voix des joueurs sera évidemment associé. Les sujets seront évoqués sans tabou avec comme objectif un projet de salary-cap dans la durée pour qu'il soit encore plus robuste, encore plus efficace », confie Eschalier.