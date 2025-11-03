Antoine Dupont : L'histoire d'amour qui fait vibrer son pote !

Axel Cornic

Dans seulement quelques jours, le XV de France va lancer sa tournée de novembre, avec le choc très attendu face à l’Afrique du Sud. Et les interrogations sont nombreuses autour de l’équipe qu’alignera Fabien Galthié, qui a notamment décidé de se priver d’un cadre comme Grégory Alldritt ce week-end.

La pression monte. Le 8 novembre prochain, tous les yeux seront tournés vers le Stade de France, qui accueillera l’une des plus grandes affiches du moment. Ce sont les Champions du monde sud-africains qui viennent en effet défier le XV de France, notamment privé de son capitaine Antoine Dupont.

Alldritt renvoyé à La Rochelle En son absence, d’autres leaders sont appelés à prendre le relais et Grégory Alldritt semblait pouvoir en être un. Mais à la surprise générale, le troisième-ligne centre a été renvoyé en club en fin de semaine dernière. Un signal très fort, puisqu’il semble avoir été déclassé par un Mickaël Guillard qui a impressionné en 8, lors de la tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande.