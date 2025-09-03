Antoine Dupont, le coup de pression sur son successeur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En mars dernier, lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont s’étai grièvement blessé au genou. Un coup dur forcément pour le Stade Toulousain qui se retrouvait alors privé de son demi de mêlée vedette pour de très longs mois. Une absence de taille mais parfaitement palliée par Paul Graou. Ce dernier a parfaitement fait oublier Dupont, mais ça n’a pas été sans pression comme l’a raconté le principal intéressé.

Pour revoir Antoine Dupont sur un terrain de rugby, il va encore falloir patienter au moins jusqu’au mois de novembre. D’ici là, le Stade Toulousain va donc devoir continuer de faire sans son demi de mêlée. Forcément, c’est un coup dur pour Ugo Mola, mais le champion de France peut compter sur Paul Graou en l’absence de Dupont. En effet, depuis mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans assure parfaitement l’intérim, délivrant même des performances remarquées.

« J'avais une certaine pression extérieure » Tenter de faire oublier Antoine Dupont est forcément une mission compliquée, mais jusqu’à présent, Paul Graou a parfaitement répondu présent. Revenant sur cet intérim, le joueur du Stade Toulousain fait savoir pour Actu Rugby : « Comme j’ai vécu ces 4 mois ? Plutôt bien. En termes de temps de jeu, je n'ai pas forcément joué plus que lors de la première partie de saison, ou bien lors de l'exercice 2023-2024. La différence, c'est que j'ai plus joué sur des matchs qui comptaient. J'avais une certaine pression extérieure, car il y avait beaucoup d'attentes autour de ce poste et parce que je succédais à Antoine. Je me suis concentré sur moi-même, j'ai bossé avec mes coéquipiers, j'ai suivi les conseils des coachs et je pense que c'est grâce à ça que tout s'est bien passé pour moi ».