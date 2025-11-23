Antoine Dupont : Le cadeau qui l’attend à son retour !

Axel Cornic

Antoine Dupont a beaucoup manqué au XV de France lors de cette tournée de novembre, qui n’a pas vraiment été brillante. Ce n’est pas seulement le cas dans le jeu, puisque le demi de mêlée de 29 ans a également fait défaut au poste de capitaine, où aucun de ses coéquipiers ne s’est vraiment affirmé en son absence.

La vie n’est pas simple sans Antoine Dupont. Opéré à un genou pour une rupture des ligaments croisés, la star du rugby français a préféré ne pas se précipiter. Il a donc déclaré forfait pour la tournée du XV de France cet automne et ne devrait revenir que pour la fin du mois de novembre, avec son club du Stade Toulousain.

Quel capitaine pour le XV de France ? En attendant, on ne peut pas vraiment dire que Fabien Galthié a réussi à le remplacer. Nolann Le Garrec et Maxime Lucu n’ont pas brillé au poste de numéro 9, mais le XV de France a surtout perdu un capitaine irremplaçable. Le sélectionneur a d’abord opté pour Gaël Fickou face à l’Afrique du Sud, puis pour Grégory Alldritt pour les rencontres face aux Fidji et à l’Australie... qui n’ont pas vraiment convaincu.