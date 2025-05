Antoine Dupont lâché en France ?

Axel Cornic

Une sortie de l’ancien demi de mêlée des Wallabies Will Genia a fait beaucoup de bruit récemment, avec l’amour français pour Antoine Dupont qui est mis à dure épreuve. Selon lui, le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain ne serait pas le demi de mêlée le plus fort de la planète, puisque ce titre reviendrait à l’Irlandais Jamison Gibson-Park.

Il est l’une des plus grandes fiertés de la France. Considéré comme le plus grand rugbyman de l’histoire de notre pays, Antoine Dupont a été propulsé dans une toute autre galaxie depuis sa victoire aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est désormais une véritable légende de son sport... mais tout le monde ne semble pas convaincu.

« Tout le monde va dire Dupont, mais... »

C’est le cas de Will Genia, dont la sortie récente n’a pas manqué de faire réagir. L’ancien demi de mêlée de l’Australie, passé notamment par le Stade Français, a en effet expliqué que Dupont n’est actuellement pas le meilleur demi de mêlée de la planète, optant plutôt pour l’Irlandais Jamison Gibson-Park. Et si certains n’ont pas tardé à s’insurger, d’autres semblent beaucoup plus indécis. « Tout le monde va dire Dupont, parce qu’il fait la différence physiquement. En plus il est doué, il a un ascendant sur ses avants... Mais l’Irlande avec Gibson-Park et sans lui, ce n’est pas la même » a confié l’ancien talonneur Vincent Moscato, sur RMC Sport.

« J’ai vu Gibson-Park meilleur que Dupont »

« Il a une influence sur le jeu, il éjecte à une vitesse incroyable, c'est un stratège extraordinaire. Il porte moins le ballon à l’inverse d’un Dupont qui a la pénétration d’un talonneur, mais l’autre il est très dur » a poursuivi l’animateur vedette du Super Moscato Show. « C’est compliqué, parce que c’est dur de mettre Dupont en concurrence avec quelqu’un, mais sur certains matchs j’ai vu Gibson-Park meilleur que Dupont, beaucoup plus au service de son équipe. Après s’ils ont tous les deux un Grand Chelem, Dupont a gagné plus de Coupes d’Europe et marque plus d’essais. C’est un type incroyable qui peut te faire des décisions n’importe quand. Avec un peu de chauvinisme, je dirais match nul ».