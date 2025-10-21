Antoine Dupont : La soirée mémorable en amoureux !

Axel Cornic

Toujours absent depuis sa blessure en mars dernier, Antoine Dupont s’est fixé un retour pour la fin de l’année, avec son club du Stade Toulousain. Mais en attendant, le demi de mêlée de 28 ans profite de son temps libre pour profiter de quelques moments privilégiés avec sa compagne, Iris Mittenaere.

Pendant sa convalescence, Antoine Dupont a beaucoup fait parler de lui. Le rugbyman a multiplié les projets ces derniers mois et on a notamment vu son nom faire la Une des rubriques people. Sa relation avec Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, a en effet beaucoup fait parler.

« Ils ont profité du cadre pour un moment en famille » Chaque déplacement du couple est suivi de près et La Voix du Nord nous apprend qu’ils étaient récemment dans les Hauts-de-France, à Oudezeele. Patron de l’estaminet l’Enfant de cœur, Martin Brygo a en effet reçu une visite assez surprenante. « Ils ont profité du cadre pour un moment en famille » a confié le restaurateur.