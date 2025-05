Antoine Dupont - Iris Mittenaere : Une date est annoncée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ce n'est plus un secret, Antoine Dupont est en couple depuis maintenant plusieurs mois avec l'ancienne Miss France, Iris Mittenaere. Mais à quand remonte le début de l'idylle entre les deux stars ? Voici une estimation de la période au cour de laquelle la love story de demi de mêlée du XV de France a débuté.

Eloigné des terrains de rugby en raison d'une sérieuse blessure (rupture des ligaments croisés du genou droit) contractée début mars avec le XV de France en plein Tournoi des 6 Nations (en Irlande), Antoine Dupont a toutefois de quoi s'occuper. Entre l'ouverture de son restaurant Chez Jean, du côté de Castelnau-Magnoac, ou encore son histoire d'amour avec Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016), qui avait été révélée au grand jour en mars dernier, Dupont continue de faire parler de lui.

Quelle date pour le début de l'idylle ?

Mais une question demeure toutefois en suspens au sujet de cette love story entre Antoine Dupont et Iris Mittenaere : à quand date vraiment le début de leur relation ? Selon Paris Match, tout laisse penser que l'idylle a commencé pendant l'hiver dernier. Mais une chose semble certaine : ils n’étaient pas encore ensemble en octobre puisqu'à cette époque, Antoine Dupont avait fait une annonce assez claire au sujet de sa vie sentimentale.

Antoine Dupont s'était annoncé célibaraire

Lors de son passage dans l’émission Les rencontres du papotin, sur France 2, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain avait annoncé être célibataire : « Je n’ai pas de copine, je n’ai pas de copain. Parce que… C’est comme ça, c’est la vie », confiait alors Antoine Dupont, pour la seule et unique annonce au sujet de sa vie sentimentale depuis le début de sa carrière. Une sortie qui laisse donc entendre que son couple avec Iris Mittenaere a donc débuté après cette interview, mais difficile de savoir exactement à quelle date. Et vu la discrétion des deux tourtereaux sur leur histoire, cette question devrait rester en suspens.