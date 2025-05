Antoine Dupont - Iris Mittenaere : L’incroyable sortie avec des stars !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si leur couple enflamme la toile depuis plusieurs semaines, Antoine Dupont et Iris Mittenaere n’ont jamais officialisé leur relation en public. Pourtant, la star du XV de France et l’ancienne Miss Univers ont tous deux assisté à la projection de « Dossier 137 » cette semaine au festival de Cannes, marqué par la présence de nombreuses stars.

Une apparition en public remarquée. Gravement blessé au genou depuis de nombreuses semaines, Antoine Dupont profites de son temps libre. Depuis quelques mois, la star du XV de France fait énormément parler d’elle sur les réseaux sociaux de par sa relation avec la reine de beauté Iris Mittenaere, Miss France 2016 ainsi que Miss Univers la même année. Si le duo n’a pas encore souhaité officialiser leur relation, Paris Match affirmait en mars dernier que les deux tourtereaux étaient bel et bien ensemble.

Antoine Dupont et Iris Mittenaere à Cannes

Quoi qu’il en soit, Antoine Dupont et Iris Mittenaere ne font plus semblant de se cacher. Cette semaine, c’est du côté du festival de Cannes que les deux stars ont été aperçues. En effet, ces derniers étaient tous deux présents pour la projection du film « Dossier 137 », dernière réalisation du cinéaste Dominik Moll, auteur entre autres de « Seules les bêtes » ou encore plus récemment de « La nuit du 12 ». Antoine Dupont a monté les marches de la Croisette plus tôt dans la soirée, vêtu d’un beau costume noir. Quant à Iris Mittenaere, l’ex de Kev Adams est arrivée un peu plus tard, avec son petit chien.

De grosses stars attendues

S’il n’a pas débarqué à Cannes main dans la main, le couple était donc présent pour la même projection au festival. Comme chaque année, de nombreuses vedettes sont présentes à Cannes. Au cours des dernière heures, plusieurs stars ont fait leur apparition ou sont attendues sur la croisette avec côté français, Alain Chabat, Juliette Armanet, Mylène Farmer, ou encore Tom Cruise, Scarlett Johansson, Robert Pattinson, Emma Stone, et Joaquin Phoenix côté américain.