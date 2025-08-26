Antoine Dupont et l’UBB menacés ?

Axel Cornic

Après son nouveau titre, le Stade Toulousain semble intouchable en Top14, avec seul l’Union Bordeaux-Bègles qui est assez armé pour rivaliser. Mais une autre place forte du Championnat de France pourrait se réveiller cette saison, avec le retour au premier plan de La Rochelle.

Réputé pour être le meilleur championnat de la planète, le Top 14 connait une domination du Stade Toulousain depuis trois ans. Même privé d’Antoine Dupont, le club haut-garonnais a une nouvelle fois soulevé le Bouclier de Brennus en fin de saison dernière. Mas le gap semble se réduire avec l’UBB, qui s’est encore armé lors de l’intersaison dans l’espoir de mettre enfin un terme à l’hégémonie toulousaine.

Le retour des Rochelais ? Attention toutefois à La Rochelle ! Après une saison très compliquée, les doubles Champions d'Europe en 2022 et 2023 ont bien l’intention de revenir tutoyer les sommets. Un gros recrutement a ainsi été opéré, avec notamment la signature de Nolann Le Garrec, qui était avec le XV de France en Nouvelle-Zélande cet été. Mais la vraie star des lignes arrière sera sans aucun doute l’international géorgien Davit Niniashvili, qui est arrivé en provenance du LOU.