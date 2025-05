Antoine Dupont effacé, la grande émotion

La Coupe d'Europe reste française. Après le Stade Toulousain d'Antoine Dupont (en 2024 et 2021) et La Rochelle (en 2022 et 2023), l'Union Bordeaux-Bègles a inscrit son nom au palmarès en remportant un match haletant face à Northampton ce samedi (28-20). Après le coup de sifflet final, Matthieu Jalibert avait des étoiles dans les yeux en commentant sa partie.

L'UBB tient sa revanche

Une belle manière aussi d’effacer la déception de la saison dernière face au Stade Toulousain. « L'an dernier on n'était pas loin mais on a pris une correction en finale (de Top 14 contre Toulouse ndlr). On a continué à travailler, à faire le dos rond. On a été beaucoup critiqués. Mais on est revenus comme toujours. C'est à l'image du club, des moments forts et des moments bas mais on s'est toujours relevés et on continuera de se relever quoi qu'il arrive » a déclaré Jalibert. Et le rêve est loin d’être terminé puisque l’UBB est encore en course pour réaliser un doublé.