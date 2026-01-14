Antoine Dupont change de club : Le transfert inattendu !

C’est en 2017 qu’Antoine Dupont décidait d’enfin réaliser son rêve, celui de rejoindre le Stade Toulousain. Le demi de mêlée quittait alors le Castres Olympique pour le club rouge et noir. Visiblement, il était écrit que le Français évoluerait un jour ou l’autre pour Toulouse, mais voilà que le timing de ce transfert en a surpris certains.
A l’instar de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, Antoine Dupont a lui toujours rêvé de jouer pour le Stade Toulousain. Et pour le demi de mêlée, c’est devenu réalité en 2017. En effet, alors qu’il s’était révélé du côté du Castres Olympiques, Dupont avait décidé d’enfin franchir le pas et de rejoindre les bords de la Garonne. Pas de quoi surprendre les proches du Français, même si un détail a étonné…
« C'est arrivé la saison où Toulouse était vraiment naze »
En 2024, pour L’Equipe, Clément Dupont, frère d’Antoine Dupont, revenait sur le transfert de ce dernier au Stade Toulousain. C’est alors qu’il avait expliqué que le timing de cette décision n’était pas le plus attendu : « Il savait qu'il irait là-bas un jour. Et c'est arrivé la saison où Toulouse était vraiment naze. Il avait notamment pris 52-7 à Castres lors de l'avant-dernière journée de Championnat. Je m'en rappelle, j'étais au match. Et Antoine décide quand même de signer là-bas... ».
« Urios ne lui a peut-être pas montré suffisamment de considération pour l'inciter à rester »
Pour rejoindre le Stade Toulousain, Antoine Dupont quittait ainsi le Castres Olympique ainsi que Christophe Urios. Une séparation à propos de laquelle Clément Dupont expliquait : « Il n'y avait pas beaucoup de communication entre Urios et lui. Urios ne lui a peut-être pas montré suffisamment de considération pour l'inciter à rester. Mais il a sûrement eu raison puisque le CO a été sacré champion de France l'année d’après ».