6 Nations : Le XV de France dispute un bras de fer historique

La rédaction

Le Tournoi des 6 Nations n'existe que depuis 2000 et l'arrivée de l'Italie. Avant cela, la France faisait partie depuis 1910 des 5 nations à se disputer le titre chaque année. La montée en puissance du XV de France s'est fait progressivement avant d'atteindre le point culminant au début du troisième millénaire, aux dépends de l'Angleterre. Mais le XV de la Rose, qui dispute son 127ème tournoi en 2023, n'avait pas dit son dernier mot.

Entre la France et l'Angleterre, il y a toujours eu une rivalité. Une rivalité qui s'explique bien avant l'introduction du sport dans les mœurs quotidiens et qui remonte au Moyen-Âge avec la Guerre de Cent ans. Depuis, les deux pays se font la guerre uniquement dans le sport, en témoigne le fameux "Crunch", qui évoque ce classique du rugby. Comme quoi, la rivalité entre le coq et la rose n'est vraiment pas prête de s'arrêter.

2000-2010 : une décennie française

Depuis l'admission de l'Italie en 2000, en comptant l'actuel, 24 Tournois des 6 Nations ont eu lieu. A elles deux, la France et l'Angleterre se partagent plus de la moitié des victoires (13). Depuis l'instauration de ce tournoi à 6 équipes, le XV de France avait débuté tambours battant durant la première décennie du nouveau millénaire. Entre 2000 et 2010, le XV de France remporte 5 fois le Tournoi des 6 Nations (2002, 2004, 2006, 2007 et 2010), dont 3 Grand Chelem (2002, 2004 et 2010). En 2000, 2001 et 2003, c'est le XV de la Rose qui a remporté ce tournoi. Au commencement de la deuxième décennie, avantage 5-3 pour les Bleus.

2010-2020 : l'hégémonie anglaise

Si les Anglais n'ont pas fait mieux que leurs ennemis historiques français en remportant 5 tournois en 10 ans, ils ont tout de même réussi à en gagner 4. En 2011, 2016, 2017 et 2020, l'Angleterre est passée devant la France puis a creusé l'écart en menant 7-5 au nombre de tournois remportés. D'autant que le XV de France a connu une véritable traversée du désert, en ne remportant aucun tournoi, finissant même dernière en 2013, pour la première fois depuis l'instauration du Tournoi des 6 Nations.



class="twitter-tweet">

6 Nations : Le XV de France prépare du lourd contre l’Irlande https://t.co/b44MVZHWe9 pic.twitter.com/tsgV2eMdp1

— le10sport (@le10sport) February 8, 2023

2020-2030 : à qui le tour ?

En 2022, le XV de France a remporté son sixième tournoi, revenant à une unité de l'Angleterre. En cas de deuxième victoire consécutive, les Bleus de Fabien Galthié pourraient revenir à hauteur de l'ennemi outre-manche. Mais il ne faut pas oublier le Pays de Galles qui a lui aussi remporté six fois le Tournoi des 6 Nations. L'Irlande, première nation mondiale, ne l'a remporté que 4 fois mais fait figure de favori pour cette cuvée 2023. Ce week-end, l'Irlande recevra le XV de France. Une façon de se lancer une décennie hégémonique ?