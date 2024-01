6 Nations : Incroyable, la star de l'Écosse se compare à Messi

Axel Cornic

A quelques jours du Tournoi des 6 Nations 2024, Netflix s’est lancée dans une série sur la célèbre compétition de rugby, un peu sur le même ton que ce qui a pu être fait avec la F1 par le passé. On y rencontre plusieurs personnalités du Vieux Continent et notamment Finn Russell, le fantasque ouvreur du XV du Chardon.

Depuis quelques années, Netflix a décidé d’investir dans le monde su sport avec des documentaires qui ont rencontré un certain succès. C’est notamment le cas avec Drive to Survive , une série sur la Formule 1 qui a passionné les abonnés et qui en est actuellement à sa 5e saison.

Netflix se lance dans le rugby, avec le 6 Nations

Cette formule gagnante a été appliquée à un autre sport, puisque depuis le 24 janvier on peut voir Full contact , une série de huit épisodes basés sur le Tournoi des 6 Nations. On y suit le fil de l’édition 2023 avec les stars des différentes équipes comme Ellis Genge pour l’Angleterre, Louis Rees-Zammit pour le Pays de Galles, Sebastian Negri pour l’Italie ou encore Gaël Fickou pour la France et Andrew Porter pour l’Irlande.

« Pour les fans de football, je suis un peu l’équivalent de Messi »

"Kinda Like Messi..." ⚽️#SixNationsFullContact pic.twitter.com/5MHv9jnCjL — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) January 24, 2024