Transfert à l'étranger : Le pote d'Antoine Dupont prêt à tout plaquer ?

Antoine Dupont est éloigné des pelouses depuis la victoire du XV de France au Tournoi des 6 nations face à l'Irlande (42-27) le 8 mars dernier. En pleine rééducation, le demi de mêlée des Bleus et du Stade toulousain a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2031 avec son club de coeur. Quid de son compère Romain Ntamack ? Le suspense est à son comble alors qu'un rêve américain l'anime.

Samedi dernier, le Stade toulousain est venu à bout du Stade Français à Ernest - Wallon (29-17). Le tout, toujours sans Antoine Dupont , blessé aux ligaments croisés du genou droit depuis mars dernier. A la mi-temps de ce Classique, le demi de mêlée star du Stade toulousain se présentait sur la pelouse afin de communiquer sa prolongation de contrat jusqu'en juin 2031.

« Je pense que vous le savez tous, c'était un rêve d'enfant pour moi de porter ce maillot un jour. C'est mon rêve éveillé d'adulte de poursuivre l'aventure ici. C'est encore plus spécial pour moi de partager tout ça avec vous aujourd'hui, vous me manquez beaucoup et j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, j'aurai des crampons aux pieds. Merci à tous et allez le Stade ». a confié Antoine Dupont dans un discours prononcé devant les supporters du Stade toulousain à Ernest - Wallon .

«Un départ aux Etats-Unis ? J’y pense souvent, je l’évoque avec mes proches de temps ne temps»

Après Antoine Dupont, place à la prolongation de son pote et coéquipier Romain Ntamack ? A l'instant T, l'ouvreur du Stade toulousain et du XV de France est contractuellement lié au club jusqu'en 2028. Pas d'accord à signaler pour le moment alors qu'au cours d'une interview avec RMC datant du mois de septembre, Ntamack ouvrait grand la porte à une nouvelle aventure aux Etats-Unis pour y vivre le rêve américain.

« Oui on peut y penser. J’y pense souvent, je l’évoque avec mes proches de temps ne temps, mais aujourd’hui c’est compliqué de quitter le Stade Toulousain. On est dans le plus grand club du monde. Je suis né à deux pas d’ici, donc c’est compliqué de quitter l’environnement. Une expérience à l’étranger ce serait intéressant, mais je pense que ce n’est pas forcément d’actualité aujourd’hui. Ça m’embêterait de partir une année, de voir le club gagner alors que je ne suis pas là. Je me dirais ‘merde je suis parti et j’ai raté un bouclier’. Aujourd’hui, j’ai envie de prendre le plus de choses possible avec le club, et on verra plus tard. Si ça ne se fait pas tout de suite, ça se fera en fin de carrière, ce n’est pas très important. J’ai encore envie de donner beaucoup à ce club ».