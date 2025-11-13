Surfshark One : le VPN idéal pour suivre vos matchs et compétitions en toute sécurité est en promo pour le Black Friday

La rédaction

Pour le Black Friday, Surfshark propose des abonnements VPN à prix réduits, à partir de 1,99 €/mois. Que ce soit pour la formule Starter ou le pack complet One, chaque option combine sécurité, rapidité et confidentialité pour naviguer et suivre vos matchs de football ou vos Grands Prix de F1 dans les meilleures conditions.

À l’approche du Black Friday, Surfshark propose plusieurs formules VPN très compétitives. L’abonnement Starter passe à 1,99 € par mois pour un engagement de 24 mois avec trois mois gratuits. Ce plan inclut le VPN et le bloqueur de publicités. C’est une option simple et efficace pour sécuriser sa connexion sur tous ses appareils. Mais ce n’est pas tout. Le plan plus complet Surfshark One est proposé à 2,19 € par mois, toujours avec trois mois offerts. Cette formule enrichie combine le VPN avec un antivirus, Surfshark Alert pour surveiller les éventuelles fuites de données, et Surfshark Search, un moteur de recherche privé. La différence de prix est faible, mais le jeu en vaut la chandelle pour celles et ceux qui souhaitent une protection complète de leur activité en ligne. Découvrir les offres VPN de Surfshark à partir de 1,99€ par mois Pour les passionnés de football, de F1, de tennis, de NBA ou encore d’UFC, c’est l’occasion idéale de sécuriser tous leurs appareils, de suivre leurs événements favoris sans interruption et de naviguer en toute tranquillité sur les applications et sites sportifs qu’ils utilisent.

Un VPN performant pour toutes les activités sportives en ligne Le VPN au cœur de l’offre Surfshark chiffre votre trafic et assure une navigation sécurisée et rapide pour suivre un match de football en direct sur votre tablette, un Grand Prix de F1 sur votre télévision connectée ou un combat d’UFC depuis votre smartphone. Avec plus de 4500 serveurs répartis dans 100 pays et des débits jusqu’à 10 Gbit/s, Surfshark combine vitesse et stabilité pour que vos visionnages de compétition restent fluides. Autre gage de stabilité : la technologie exclusive Nexus optimise l’acheminement du trafic sur l’ensemble du réseau et améliore la performance et la fiabilité des connexions. La fonctionnalité Dynamic MultiHop ajoute quant à elle une couche de sécurité supplémentaire, en faisant passer le trafic par plusieurs serveurs sans ralentir l’expérience, pratique pour suivre simultanément des tournois de tennis et les rencontres NBA.