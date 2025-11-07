F1 - Lewis Hamilton : Il est de retour, l'annonce qui va rendre fous ses fans !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a notamment bâti sa légende grâce à ses performances au volant dans des situations délicates. Ce fut le cas au Brésil en 2021 notamment, un Grand Prix qui se soldait par une victoire au terme d'une folle remontée avec un Hammer Time lancé à la radio. En marge du Grand Prix du Brésil de cette saison 2025, Hamilton a été interrogé sur cette relique du passé. De quoi le faire sourire et se préparer à cette éventualité.

Lewis Hamilton (40 ans) est toujours en quête d'un succès en Formule 1 depuis sa dernière victoire remontant au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone en juillet 2024. Alors chez Mercedes, pour sa dernière saison en tant que pilote de l'écurie allemande, le septuple champion du monde a depuis changé d'équipe en rejoignant la légendaire Scuderia Ferrari. Pour sa première saison à Maranello, Hamilton n'a pas encore pu se placer sur la haute marche du podium lors d'un Grand Prix.

Lewis Hamilton de retour au Brésil De retour au Brésil où il a déjà connu des succès par le passé dont une folle remontée en 2021 après une disqualification pendant les séances de qualifs pour un aileron arrière de sa Mercedes. Parti à la 10ème place de la grille de départ, Lewis Hamilton parvenait tout de même à refaire son retard pendant la course en s'offrant même Max Verstappen au finish. Le fameux « Lewis, it's Hammer time » avait sonné à la radio avec son ingénieur. Ce qui est arrivé à plusieurs reprises pendant ses années Mercedes.