Ski : Terrible nouvelle pour Cyprien Sarrazin

Le verdict est tombé. Les organisateurs ont annoncé que les deux descentes qui devaient se tenir à Chamonix les 2 et 3 février ont été annulées, faute de neige. Une mauvaise nouvelle pour Cyprien Sarrazin, qui comptait sur le soutien du public français pour tenter de faire déjouer Marco Odermatt, son concurrent au classement général.

Accompagné de son statut de nouveau patron du ski français, Cyprien Sarrazin espérait montrer l'étendu de son talent dans son pays, à Chamonix les 2 et 3 février prochain. Mais Fred Comte, directeur du club des sports de la station, a glacé ses espoirs. En raison des températures élevées pour cette saison, la décision a été prise d'annuler les deux descentes. « Ce sont des décisions très dures à prendre, il y a eu beaucoup de travail et d'énergie dépensée depuis des mois. Ici, on est des fans absolus de la descente, cela faisait huit ans que l'on attendait une Coupe du monde de descente » a indiqué Fred Comte. Pour l'heure, le slalom est maintenu. Une discipline qui ne sied pas aux qualités de Cyprien Sarrazin, qui comptait sur ces deux courses pour bousculer Marco Odermatt, en tête du classement général, et refaire son retard.

Les descentes de Chamonix annulées

« C'est vraiment triste de ne pas pouvoir courir en France, reconnaît le skieur du Dévoluy. Cela nous tenait à cœur de faire vibrer tout le monde, d'avoir une belle fête. Mais être capable d'annuler des courses pour notre sécurité, c'est aussi hyper important. On veut courir, mais dans de bonnes conditions. Rendez-vous j'espère la saison prochaine à Chamonix » a reconnu le tricolore, qui a marqué l'histoire du ski français en remportant les deux descentes de Kitzbühel.

Sarrazin veut garder espoir pour le classement général