Ski : Pourquoi Cyprien Sarrazin est un diamant à polir

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouvelle star du ski français, Cyprien Sarrazin a créé l'exploit en s'offrant coup sur coup les deux descentes de Kitzbühel le week-end dernier. A 29 ans, le Français peut enfin exprimer son potentiel, lui qui a passé beaucoup de temps à l'infirmerie. Mais attention, il doit être protégé de la meilleure des manières pour ne pas plonger à nouveau et peut-être lui permettre d'aller plus loin : remporter le classement général de la Coupe du monde de ski alpin.

Cyprien Sarrazin a sûrement réalisé l'un des plus grands moments de l'histoire du ski français le week-end dernier sur la Streif de Kitzbühel. Le Français a réalisé la manche parfaite le samedi qui a convaincu beaucoup de spécialistes de la définir comme l'une des toutes meilleures, si ce n'est la meilleure de l'histoire de cette piste. Mais il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps avant de le voir triompher dans les classements, lui qui a tout de même un physique assez fragile.

La vitesse en priorité

Géantiste de formation, une discipline technique, Cyprien Sarrazin a longtemps laissé de côté la vitesse au début de sa carrière. Même s'il avait prévu de se lancer cette saison en descente, en super-G et en géant, il a pour le moment été discret dans cette dernière épreuve afin de se concentrer sur les deux premières. Une décision en accord avec le staff de l'équipe de France qui souhaite prendre soin de ses skieurs. « Le géant est désormais au service de la vitesse pour lui, c’est certain. On verra si on peut évoluer ensuite différemment, mais pour l’instant c’est comme ça » a confié Frédéric Perrin, directeur de l'équipe de France.

La performance sous surveillance

Depuis le début de la saison, Cyprien Sarrazin a la chance de pouvoir exprimer son talent sur toutes les pistes du monde. Le Français nage en plein bonheur mais dans le staff, on sait bien qu'il faut éviter de s'enflammer. A ses débuts, il a beaucoup souffert de nombreuses blessures qui l'ont éloigné des pistes de ski. « Cyprien est fragile, notamment ses genoux, c’est pour cela qu’on est dans la gestion avec lui » poursuit Perrin. C'est pour cela que son protégé reviendra petit à petit vers le géant sans trop se mettre la pression.

Retour en géant possible dans un mois ?

En proposant enfin à Marco Odermatt un duel incroyable, Cyprien Sarrazin commence peut-être à faire germer un petit doute dans la tête du Suisse. Ce dernier a commis une erreur inhabituelle mardi soir à Schladming en géant, signant tout de même une énorme remontée de la 11ème à la 1ère place. Comme Odermatt, Sarrazin retrouvera peut-être le géant plus tard dans la saison car le calendrier le permet. Avant ça, il sera de retour en compétition le week-end prochain en super-G et début février à Chamonix, où la foule devrait être immense.