Cyprien Sarrazin sur le toit du monde, futur patron du ski ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur à deux reprises de la mythique descente de Kitzbühel le week-end dernier dans le cadre de la Coupe du monde de ski alpin, Cyprien Sarrazin a marqué les esprits. Le natif de Gap a enfin la possibilité d'exprimer toute l'étendue de son talent dans une discipline dont il était pourtant assez éloigné pour le moment. A 29 ans, il est peut-être en train d'écrire les plus belles pages de l'histoire du ski français. Pourquoi pas déjà écrire celle de cette saison complètement folle où il donne du fil à retordre à Marco Odermatt, meilleur skieur du monde.

Le ski français n'a jamais été privé de grands champions bien longtemps mais souvent, ceux-ci venaient plutôt des épreuves techniques. C'était d'ailleurs le cas de Cyprien Sarrazin en début de carrière, lui qui s'est trouvé une bien belle passion en vitesse. Avec déjà 4 victoires cette saison, il s'impose de plus en plus comme un adversaire redoutable dans la course aux globes de descente et de Super-G. Marco Odermatt l'a vu : il a du souci à se faire avec le Français.

La course parfaite

Pour un skieur qui s'est mis à faire de la descente la saison dernière seulement à ce niveau, Cyprien Sarrazin réalise de sacrés exploits. Le Français de 29 ans est en pleine confiance en ce moment et ça se voit dans son ski. Sur la célèbre Streif de Kitzbühel, il a même pris des risques, réalisant un sacré écart dans la partie très technique sur Marco Odermatt, qui avait déjà une marge considérable sur le reste du plateau. S'il est capable de skier à ce niveau-là tout le temps, il ne sera pas battable beaucoup de fois...

Mercato - Real Madrid : Surprise, Karim Benzema veut revenir https://t.co/2ebiodZUVp pic.twitter.com/NPc7I6MTF6 — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Odermatt menacé

Meilleur skieur de la planète depuis trois saisons, Marco Odermatt est déjà une grande star du ski alpin. Le Suisse de 26 ans, double vainqueur du globe de cristal en titre, trouvait en Aleksander Aamodt Kilde un bel adversaire pour les courses de vitesse. Mais le Norvégien s'est blessé il y a dix jours à peine et on ne le reverra pas de la saison, ce qui laissait en théorie les pleins pouvoirs à Odermatt. C'était sans compter sur Cyprien Sarrazin qui semble être en mesure de rivaliser avec le Suisse pour la tête des classements dans les mois à venir.

Futur vainqueur du globe ?

Ces dernières années, la France a pu compter entre autres sur les exploits d'Alexis Pinturault, le skieur français détenant le plus de succès en Coupe du monde (34). Vainqueur du gros globe de cristal en 2021, il vient malheureusement de se blesser gravement et sera absent sur cette fin de saison. Avec son niveau de ski, Cyprien Sarrazin pourrait finir par le remplacer, lui qui pointe déjà à la deuxième place du classement général. Tout proche de Marco Odermatt en descente, il aura également ses chances en Super-G. Si tout va bien, il sera même en mesure de rivaliser avec le Suisse pour le gros globe de cristal puisqu'il ne compte pas abandonner le slalom géant.