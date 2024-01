Cyprien Sarrazin, tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle étoile du ski français

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est la grande révélation française du ski alpin. A 29 ans, Cyprien Sarrazin vient de vivre le plus grand week-end de sa carrière en s'offrant deux fois la mythique descente de Kitzbühel, la Streif, en Autriche, la course référence sur le circuit masculin de la Coupe du monde de ski alpin. Après des années de galère, le natif de Gap arrive enfin à maturité pour peut-être écrire les plus belles pages du ski français voire international.

Il ne fallait pas cligner des yeux tant Cyprien Sarrazin a fusé sur la piste de Kitzbühel vendredi et samedi. Le Français a confirmé ses excellents résultats de début de saison en s'offrant par deux fois la Streif , le nom de cette mythique descente. Ce week-end représentait peut-être le début de sa suprématie dans les épreuves de vitesse, lui qui a mis beaucoup de temps avant de se tourner vraiment vers cette spécialité. En gagnant cette épreuve, il succède à Luc Alphand, dernier vainqueur français à Kitzbühel (en 1995).

Des débuts loin de la vitesse

Le ski alpin se décompose selon deux domaines : la vitesse et la technique. C'est par cette dernière que Cyprien Sarrazin commence, jusqu'à gagner sa première victoire en Coupe du monde sur un slalom géant parallèle à Alta Badia en décembre 2016, quelques mois après ses débuts à ce niveau. Plongé dans le monde du ski depuis sa naissance, il a pourtant mis du temps à réapparaître, lui qui a souffert de nombreuses blessures les saisons suivantes qui ont parfois nécessité un placement en soins intensifs.

Une saison hors du commun

En basculant petit à petit sur le Super-G, Cyprien Sarrazin prend la décision de faire de la descente à partir de l'année dernière, lui qui ne s'y était jamais essayé auparavant. Mais ce n'est qu'au début de la saison 2023-2024 qu'il explose : débutant par une solide 4ème place mi-décembre, il décroche une incroyable victoire à Bormio sur une descente très réputée le 28 décembre dernier. Il est lancé ! Deux semaines plus tard, c'est à Wengen, en Suisse, qu'il s'impose en Super-G encore une fois devant le meilleur skieur de la planète, Marco Odermatt. Mais c'est ce week-end qu'il réalise un doublé historique sur la Streif de Kitzbühel, s'imposant lors des deux descentes. Vainqueur pour seulement 5 centièmes vendredi, il n'avait pas d'adversaire samedi : il a claqué quasiment une seconde à son plus proche poursuivant. Quelques jours après la terrible blessure d'Alexis Pinturault, qui a mis fin à sa saison, le ski français revit complètement : "Crazy Cyp" est dans la place.

