Après Sarrazin, le ski français réalise un coup sensationnel

Quand Cyprien Sarrazin est un peu moins bien, un autre Français prend le relais. Sur un piste de Garmisch-Partenkirchen avec peu de neige, Nils Allegre s'en est le mieux tiré. Agé de 30 ans, le skieur de Serre Chevalier s'est adjugé son premier podium, mais aussi sa première victoire en Coupe du monde. Ce samedi, il a remporté le Super-G.

La vitesse française a de la ressource. Ces dernières semaines, Cyprien Sarrazin avait laissé éclater son talent en remportant les descentes de Bormio et surtout de Kitzbühel à deux reprises. Ce samedi, le skieur de 29 ans n'est pas parvenu à arracher le top 10 lors du Super-G (11ème). Une discipline sur laquelle il est moins à l'aise. Mais un autre français de la même génération a tiré son épingle du jeu. Parti avec le dossard 18, Nils Allegre a parfaitement su gérer cette piste compliquée, avec une neige dégarnie. Malgré une première partie de course délicate, il a fait parler sa glisse pour effacer son retard sur la fin du parcours. Le tricolore de 30 ans, qui n'était jamais encore monté sur un podium, a frappé un gros coup.

Allegre dompte la concurrence

Un podium surprise puisque la deuxième place est occupé par le surprenant italien Guglielmo Bosca (à 0,18). Le Suisse Loïc Meillard a pris la troisième place, quelques places devant le leader de la Coupe du monde Marco Odermatt (4ème), qui accroit son avance sur Cyprien Sarrazin au classement général et bien parti pour s'adjuger aussi le globe de cristal de la spécialité (71 points d'avance sur Vincent Kriechmayr). Mais ce samedi, les larmes coulaient sur le visage de Nils Allegre. En 2021, le skieur était déjà passé proche du podium, mais handicapé par des douleurs au tibia, il n'avait pu faire mieux qu'une 4ème place à Garmish.

« Aujourd’hui, ls planètes étaient alignées »