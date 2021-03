Omnisport

Omnisport : Après le tacle de Conor McGregor, Khabib justifie sa retraite !

Publié le 22 mars 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 22 mars 2021 à 18h40

Il y a quelques jours, Conor McGregor avait critiqué le choix de Khabib Nurmagomedov, qui a récemment pris sa retraite. Le Daghestanais a tenu à justifier cette décision.

Alors qu’un retour à l’UFC était envisagé en 2021, Khabib Nurmagomedov a définitivement confirmé sa retraite il y a quelques jours. Suite au décès de son père, à cause de complications liées à la Covid-19, le Daghestanais a refusé de remonter dans l'octogone. Un choix qui n’a clairement pas plu à Conor McGregor, qui s’en est directement pris à Khabib : « Bonne retraite gamin, on se capte plus tard. N’oublie jamais qui est venu dans ce game et a fait de toi qui tu es. Directement de mes grosses cou*lles irlandaises. Rappelez-vous les gens, si vous détestez tellement perdre du poids, tout ce que vous avez à faire est de monter d’une catégorie. Dieu vous garde » avait-il déclaré sur Instagram . Mais Khabib a des raisons très personnelles d'avoir pris cette décision.

« Mes entraînements et mes combats m'ont fait perdre du temps précieux avec ma mère »