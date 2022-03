NFL : L’annonce fracassante de Tom Brady sur son retour !

Omnisport

Légende de NFL, Tom Brady avait surpris son monde en décidant de prendre sa retraite au tout début du mois de février. Certes, seulement quelques semaines sont passées, mais le quaterback a révélé avoir pris la décision d’effectuer son grand retour.

Pas concerné par la dernière édition du Super Bowl, opposant les Los Angeles Rams aux Cincinnati Bengals, Tom Brady annonçait le 1er février dernier qu’il était arrivé à la décision suivante : partir à la retraite. Du haut de ses 44 ans, le légendaire quaterback faisait entre autres, passer le message suivant sur ses réseaux sociaux. « J'ai aimé ma carrière en NFL mais le temps est venu pour moi de concentrer mon temps et mon énergie à d'autres choses ». Une annonce qui a laissé LeBron James sous le choc comme King James l’a par la suite affirmé. « Personnellement, j'étais tellement sous le choc quand je l'ai vu. Il a été l’un de mes facteurs de motivation ces dernières années en voyant ce qu’il était capable de faire à son âge et d’être toujours un leader pour son équipe. Les gens gravitent toujours autour de lui et de son énergie. Une petite partie de moi est définitivement partie quand Brady a décidé de prendre sa retraite » . Cependant, Tom Brady serait sur le point de reprendre les chemins des terrains.

Et c’est le principal intéressé qui l’a fait savoir. Sur son compte Twitter , Tom Brady a déclaré dimanche soir (heure française) qu’il faisait son retour en NFL, mais pas dans l’immédiat. « Ces deux derniers mois, j'ai réalisé que ma place est toujours sur le terrain et non dans les tribunes. Ce temps viendra. Mais ce n'est pas maintenant. J'aime mes coéquipiers, et j'aime ma famille qui me soutient. Ils rendent tout cela possible. Je reviendrai pour ma 23e saison à Tampa. Une affaire inachevée LFG ».

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm