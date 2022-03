Omnisport

Boxe : Un combat entre Ngannou et Fury ? A l’UFC on n’y croit pas !

Publié le 9 mars 2022 à 16h35 par A.C.

Après une carrière bien remplie en MMA, Francis Ngannou semble déterminé à faire un détour par la boxe anglaise avant de prendre sa retraite. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

C’est une affiche qui fait rêver. Considéré comme l’homme le plus fort au monde, Francis Ngannou n’a jamais caché son intérêt pour la boxe anglaise. Il pourrait y trouver un client de taille, puisque Tyson Fury a souvent pris le Camerounais au mot, l’incitant à enfin franchir le pas. Pourtant, ce combat ne fait pas l’unanimité. De plus en plus de gens du milieu le considèrent comme un projet impossible, surtout motivé par l’envie de Ngannou de gagner plus d’argent que l’UFC ne peut lui offrir. « Il ne va rien faire du tout. C’est un grand champion d’UFC, mais ce n’est pas le même sport » a déclaré récemment Tony Yoka, dans un entretien accordé à Booska-P . « Il va aller faire quoi en boxe ? On ne fait pas le même sport en fait. Ça peut être intéressant pour lui au niveau économique. Mais avec les qualités qu’il a, il est beaucoup plus fort en MMA ».

« C’est une mauvaise idée, une très très mauvaise idée »