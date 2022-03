Omnisport

Boxe : Tyson Fury glisse un nouveau tacle à Anthony Joshua !

Publié le 3 mars 2022 à 13h35 par Th.B.

Depuis quelque temps et alors qu’un combat entre les deux hommes était dans les tuyaux, Tyson Fury s’en prend régulièrement et publiquement à Anthony Joshua. Et lors de la promotion de son affrontement face à Dillian Whyte, Fury en a rajouté une couche.

En 2021, il a été question d’un double combat opposant Tyson Fury à Anthony Joshua pour sacrer un champion du monde incontesté de la catégorie des poids lourds. Finalement, pour des raisons contractuelles, Fury a été contraint de se mesurer une troisième fois à Deontay Wilder en octobre dernier lorsque Joshua s’est incliné face à Oleksandr Usyk à Londres remettant en cause l’affrontement entre les deux boxeurs. Le 23 avril prochain, The Gypsy King montera sur le ring pour remettre en jeu sa ceinture WBC face à Dillian Whyte avant de potentiellement raccrocher les gants. Et Tyson Fury a profité de la promotion de ce combat pour s’en prendre à son compatriote anglais Anthony Joshua.

« Il n'a pas pu remplir sa part du contrat »