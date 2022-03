Omnisport

Boxe : L’incroyable aveu d’Oleksandr Usyk depuis l’Ukraine !

Publié le 2 mars 2022 à 17h35 par A.C.

En pleine préparation pour un deuxième combat contre Anthony Joshua, Oleksandr Usyk a dû tout arrêter pour retrouver l’Ukraine et défendre son pays contre l’invasion des forces russes.

Ce conflit entre l’Ukraine et la Russie a mobilisé plusieurs sportifs de haut niveau et notamment des boxeurs ou anciens boxeurs. Les frères Klitschko sont l’exemple parfait, puisque Vitali a déjà été une figure du mouvement Euromaïdan en 2014 et désormais maire de Kiev, il est en première ligne. Son frère Wladimir a également rejoint les forces de défense de la capitale ukrainienne et se montre très actif sur les réseaux sociaux, pour mobiliser l’opinion publique. Ils ne sont pas seuls, puisque l’ancien champion du monde Vasil Lomachenko s’est engagé dans le bataillon de défense de la ville d’Odessa, au sud de l’Ukraine.

« Mon pays et mon honneur sont plus importants pour moi qu'une ceinture de champion »