Boxe : Entre Fury et Whyte, Anthony Joshua a choisi son camp !

Publié le 28 février 2022 à 14h35 par A.C.

Anthony Joshua s’est exprimé au sujet du combat qui opposera Tyson Fury et Dillian Whyte le 23 avril prochain, pour le titre de champion du monde WBC des poids lourds.

Les doutes planaient il y a encore quelques jours, mais on connait finalement le prochain défi de Tyson Fury. Après avoir mis un terme à la trilogie avec Deontay Wilder, le Britannique va rencontrer son compatriote Dillian Whyte, le challenger officiel qui lui a été imposé par la WBC. Un rendez-vous très attendu de l’autre côté de la Manche, avec les promoteurs de Fury qui espèrent pouvoir remplir les 90 000 places du stade de Wembley le 23 avril prochain.

« Vas-y Dillian, je suis de ton côté ! »