Boxe : La revanche entre Usyk et Joshua mise entre parenthèses ?

Publié le 27 février 2022 à 13h35 par A.C.

Les récentes évènements en Ukraine pourraient avoir un impact sur le calendrier de la boxe anglaise et notamment avec le combat entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk.

Si pour Tyson Fury les choses ne se sont précisée que tout récemment, dès septembre dernier on a sur ce qui attendait Anthony Joshua. Défait par Oleksandr Usyk et donc délesté de ses titres de champion du monde WBO, WBA et IBF, le Britannique a tout de suite activé sa clause de revanche. Pourtant, si les médias anglais parlent d’un nouveau combat au printemps 2022, le temps passe et aucune officialisation ne semble tomber. Étrange, alors que l’on sait que les deux boxeurs partagent le même promoteur avec Eddie Hearn, patron de Matchroom.

Usyk rentre en Ukraine et met un terme à son entrainement