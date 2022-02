Omnisport

Boxe : Tyson Fury n’est pas à l’abri d’une énorme surprise !

Publié le 22 février 2022 à 17h35 par A.C.

Tyson Fury va combattre en avril prochain Dillian Whyte, le challenger officiel qui lui a été imposé par la WBC. Pourtant, il reste un détail qui pourrait tout faire capoter...

C’est à ne rien y comprendre. Après la parenthèse Oleksandr Usyk et le refus d’Anthony Joshua de s’écarter, Tyson Fury s’est vu rappeler par ma WBC qu’il doit au plus vite affronter Dillian Whyte, con challenger officiel. L’organisation mondiale a même lancé une sorte d’ultimatum, avec la date du 21 février comme limite à l’annonce du combat. Or, si un grand nombre de média parle d’une signature et d’un contrat quasiment bouclé avec notamment la date du 23 avril qui est mise en avant, aucune annonce officielle n’a encore été faite.

Whyte a signé le contrat de Fury, mais...