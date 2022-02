Omnisport

Boxe : L'étau se resserre pour la revanche entre Joshua et Usyk !

Publié le 16 février 2022 à 21h35 par A.C.

Anthony Joshua va tenter de récupérer ses ceintures WBO, WBA et IBF face à Oleksandr Usyk ce printemps et ça pourrait bien se faire dans un cadre incroyable.

C’est l’un des grands rendez-vous de l’année 2022. Après avoir été surclassé par Oleksandr Usyk en octobre dernier, Anthony Joshua va tenter le tout pour le tout lors de leur revanche, afin de récupérer son dû. Le Britannique souhaite en effet défier Tyson Fury dans un combat inédit pour la réunification des titres de champion du monde poids lourds et pour cela, il doit retrouver ses ceintures WBA, WBO et IBF. Pourtant, alors que la WBC a annoncé le combat entre Fury et Dillian Whyte, on attend toujours l’officialisation de cette revanche entre Joshua et Usyk.

Hearn annonce du lourd !