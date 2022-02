Omnisport

Boxe : Usyk, Joshua... La nouvelle sortie cinglante du clan Fury !

Publié le 15 février 2022 à 21h35 par A.C.

Frank Warren a répondu à Eddie Hearn concernant le supposé refus de Tyson Fury d’affronter Oleksandr Usyk pour une réunification des titres de champion du monde poids lourds.

C’était la grosse polémique de la fin d’année. Alors que Tyson Fury s’imaginait déjà défier Anthony Joshua dans un combat 100% britannique pour la réunification des ceintures de champion du monde de la catégorie poids lourds, Oleksandr Usyk est venu rebattre les cartes. L’Ukrainien a en effet impressionné tout le monde en délestant Joshua de ses titres WBA, WBO et IBF, devenant donc un tout nouveau cador de la catégorie... avec qui il va falloir compter ! Ce n’est pas pour rien si Fury a essayé d’écarter Joshua pour directement affronter Usyk, arrivant jusqu’à 25M$.

« Vous pensez qu’il a eu peur de Usyk ? Franchement, soyons sérieux... »