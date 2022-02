Omnisport

Boxe : L’incroyable révélation de Fury sur son prochain combat !

Publié le 20 février 2022 à 11h35 par A.C. mis à jour le 20 février 2022 à 11h45

Tyson Fury a annoncé sur les réseaux sociaux que son prochain adversaire Dillian Whyte aurait exigé d’être payé pour seulement être présent à une conférence de presse de promotion, pour leur prochain combat.

Ce 19 février était une date assez importante pour Tyson Fury. La WBC avait en effet donné jusqu’à ce samedi à Tyson Fury pour trouver un accord avec Dillian Whyte, son challenger officiel. Or, si les deux parlent sans cesse d’un futur combat, aucun contrat officiel ne semble encore avoir été signé ! The Telegraph laisse entendre que ce combat pourrait avoir lieu le 23 avril prochain au Principality Stadium de Cardiff, mais aucun document officiel n’a encore été communiqué pour le moment et cela pourrait couter très cher à Fury, puisqu’il pourrait tout simplement perdre sa ceinture de Champion du monde WBC.

« J’ai entendu que cette saucisse de Dillian Whyte veut être payé ! »