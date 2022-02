Omnisport

Boxe : Jordan, LeBron James... L’énorme punchline de Mayweather !

Publié le 16 février 2022 à 23h35 par A.C.

Invaincu dans sa carrière professionnelle, Floyd Mayweather est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire... mais cela ne semble pas lui suffire.

C’était l’homme que personne ne pouvait toucher. Critiqué pour ses combats souvent ennuyeux, Floyd Mayweather n’en était pas moins un technicien hors pair, que certains considèrent comme le meilleur défenseur de l’histoire de la boxe anglaise, toutes catégories confondues. 50 combats professionnelle, 27 KO et aucune défaite, un ratio totalement ahurissant pour n’importe quel combattant. Ce qui a également impressionné c’est la durée du règne de celui qui s’est fait surnommer Money au fil des années, puisqu’il a commencé à la fin des années 90 en professionnel, jusqu’à raccrocher sur un combat de gala face à Conor McGregor en 2017.

« J’ai commencé à combattre alors que Jordan jouait au basket et là c’est presque la fin de la carrière de LeBron... »