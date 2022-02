Omnisport

Boxe : Tyson Fury annonce un grand combat contre Francis Ngannou !

Publié le 16 février 2022 à 16h35 par T.M.

Depuis plusieurs mois maintenant, Tyson Fury et Francis Ngannou se chauffent à propos d’un possible combat. Celui-ci devrait bel et bien avoir lieu début 2023.

Alors que Tyson Fury et Francis Ngannou règnent respectivement sur le monde de la boxe et de l’UFC, les deux combattants devraient prochainement se retrouver face à face. Depuis plusieurs mois, via médias interposés, ils multiplient les piques et se chauffent à propos d’un combat que ce soit sur un ring ou dans une cage. Une opposition qui en fait déjà saliver plus d’un et Fury vient d’annoncer une date pour affronter Ngannou.

« Un retour à Las Vegas en février ou mars pour le combat contre Ngannou »