Omnisport

Boxe : Usyk, Klitschko... Le message fort de Tyson Fury sur la guerre en Ukraine !

Publié le 1 mars 2022 à 18h35 par A.C.

Lors de sa conférence de presse de ce mardi, Tyson Fury s’est exprimé sur les boxeurs et anciens boxeurs ukrainiens qui se sont engagés pour défendre leur pays.

Comme de nombreux sports, la boxe anglaise est concernée par le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Un conflit qui depuis plusieurs années intéresse de très près Vitali Klitschko, ancien champion du monde WBO et WBC des poids lourds qui est devenu maire de Kiev en juin 2014 et qui s’est toujours opposé au régime russe. Son frère Wladimir Klitschko n’a ces dernières années occupé aucun poste administratif notable, mais il s’est engagé dans la protection de la capitale ukrainienne et se montre très actif sur les réseaux sociaux ces derniers jours pour défendre ses compatriotes. D’autres les ont suivis comme l’actuel champion du monde WBO, WBA et IBF Oleksandr Usyk, ainsi que l’ancien champion du monde Vasil Lomachenko, qui s’est engagé dans le bataillon de défense de la ville d’Odessa.

« S’il y avait une guerre sur le sol britannique, je serai le premier à m’engager pour défendre mon pays »