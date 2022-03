Omnisport

Boxe : Tyson Fury est prêt à attendre Francis Ngannou !

Publié le 2 mars 2022 à 23h35 par A.C.

Bien qu’il ait récemment annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière, Tyson Fury s’est repris, expliquant vouloir toujours combattre Francis Ngannou.

C’est le choc des Titans ! Respectivement meilleur boxeur poids lourds du moment et combattant UFC le plus craint de la planète, Tyson Fury et Francis Ngannou se sont souvent défiés par médias interposés. Encore tout récemment, après sa victoire sur le Français Cyril Gane, le Camerounais annonçait vouloir monter sur un ring pour y rencontrer le Gipsy King ... qui a pourtant surpris tout le monde, en annonçant sa retraite. « C'est le dernier combat de ma carrière, je prends ma retraite après ça » a déclaré Fury, lors de la conférence présentant son combat face à Dillian Whyte. « 150 millions de dollars en banque, en bonne santé, jeune, je vais acheter un énorme yacht à l'étranger. Je prends ma retraite, c’est terminé, c'est mon dernier combat, j'en ai fini ». De quoi décevoir une grande partie de ses fans, qui espéraient le voir croiser les gants avec Ngannou.

Fury n’a jamais songé à oublier Ngannou