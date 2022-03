Omnisport

Boxe : Les confidences de Tony Yoka sur l’avenir de Francis Ngannou !

Publié le 8 mars 2022 à 23h35 par T.M.

Actuel champion de l’UFC, Francis Ngannou s’est dit intéressé pour un avenir en boxe. De quoi faire réagir Tony Yoka.

A 35 ans, Francis Ngannou est actuellement au sommet à l’UFC. Champion en titre, le Camerounais a dernièrement conservé son titre en battant Cyril Gane, un combat au cours duquel il en avait impressionné plus d’un. Toutefois, Ngannou ne manque pas d’ambitions. Et s’il rayonne en MMA, il n’a pas caché sa volonté de s’essayer à la boxe, s’étant même dernièrement chauffé avec un certain Tyson Fury.

« Il ne va rien faire du tout »