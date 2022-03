Omnisport

Boxe : Anthony Joshua prêt à attendre Oleksandr Usyk !

Publié le 3 mars 2022 à 19h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua et d’Oleksandr Usyk, s’est exprimé au sujet du combat revanche des titres WBA, WBO et IBF qui devait se tenir ce printemps.

Les évènements en Ukraine ont inévitablement eu des répercussions sur le sport et notamment la boxe anglaise. Comme les frères Klitschko et Vasil Lomachenko, Oleksandr Usyk a tout lâché pour s’engager dans la défense de son pays natal face à l’invasion russe, alors qu’il devait combattre Anthony Joshua. Lors d’un entretien accordé à CNN , il a d’ailleurs clairement expliqué que ce combat est loin d’être sa priorité actuellement. « Je ne sais vraiment pas quand je vais remonter sur le ring » a expliqué le boxeur ukrainien. « Mon pays et mon honneur sont plus importants pour moi qu'une ceinture de champion. Mon âme appartient au Seigneur, mon corps et mon honneur appartiennent à mon pays, à ma famille. Il n'y a donc aucune peur, absolument aucune peur ».

« Nous voulons le combat avec Usyk et nous lui donnerons le temps et le respect dont il a besoin »