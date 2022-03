Omnisport

Boxe : Tyson Fury en rajoute une couche sur sa retraite !

Publié le 3 mars 2022 à 10h35 par Th.B. mis à jour le 3 mars 2022 à 10h41

Alors qu’un combat pour désigner un champion du monde incontesté est dans les tuyaux depuis un moment, Tyson Fury a une nouvelle fois affirmé qu’il allait prendre sa retraite après son combat face à Dillian Whyte.

« C'est le dernier combat de ma carrière, je prends ma retraite après ça. 150 millions de dollars en banque, en bonne santé, jeune, je vais acheter un énorme yacht à l'étranger. Je prends ma retraite, c’est terminé, c'est mon dernier combat, j'en ai fini ». Voici le message que Tyson Fury a fait passer en conférence de presse mardi dans le cadre de la promotion de son combat l’opposant à Dillian Whyte le 23 avril prochain. Cette confrontation permettra à The Gypsy King de défendre une nouvelle fois sa ceinture WBC de champion du monde des poids lourds. Cependant, au vu de la nouvelle déclaration de Fury, il ne faudrait pas s’attendre à un combat grâce auquel un champion du monde incontesté serait nommé puisqu’une retraite se dessine pour Tyson Fury comme le principal intéressé l’a affirmé.

«J'ai gagné toutes les ceintures qu'il y a à remporter. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus ?»