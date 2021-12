Omnisport

Moto GP : Messi, PSG... Quand Quartararo se fait chambrer par Donnarumma !

Publié le 6 décembre 2021 à 16h35 par A.M.

Présent sur la pelouse du Parc des Princes pour donner le coup d'envoi fictif de la rencontre entre le PSG et l'OGC Nice, le Champion du monde de Moto GP Fabio Quartararo s'est gentiment fait chambrer par Ginaluigi Donnarumma.

Tout juste auréolé de son titre acquis en Moto GP, Fabio Quartararo a été invité à donner le coup d'envoi fictif de la rencontre opposant le PSG à l'OGC Nice (0-0) mercredi. Brillant au guidon de sa Yahama, le pilote français a semblé beaucoup moins à l'aise ballon aux pieds comme en témoigne son petit échange de passes avec Lionel Messi. Le niveau footballistique de Fabio Quartararo n'est d'ailleurs pas passé inaperçu aux yeux de Gianluigi Donnarumma qui taquine gentiment le Champion du monde.

Quartararo nul au foot ? «Je confirme, ça s'est vu tout de suite», lance Donnarumma