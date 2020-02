Judo

Judo : Le coach de Teddy Riner annonce la couleur pour les JO de Tokyo !

Publié le 6 février 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Entraîneur de Teddy Riner, Franck Chambily explique que l’objectif N°1 cette année reste une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Présent lors du Grand Prix de Paris, organisé samedi et dimanche, Teddy Riner fera donc son grand retour à la compétition. Un évènement essentiel pour le judoka tricolore, à quelques mois des Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet au 9 août). La star de la catégorie des plus de 100kg tentera d’aller chercher un troisième titre olympique, après Londres et Rio. Un véritable objectif selon Franck Chambily, son entraîneur, dans des déclarations rapportées par Le Figaro ce jeudi.

« L’objectif, aujourd’hui, est que Teddy soit champion olympique à Tokyo »