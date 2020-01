Judo

Judo : Teddy Riner coche une date clé pour les JO !

Publié le 31 janvier 2020 à 17h35 par A.D.

Pour se préparer au mieux pour les Jeux olympiques de Tokyo, prévus cet été, Teddy Riner sera de la partie au Grand Slam de Paris. Le judoka français a annoncé la couleur avant ce rendez-vous.

Teddy Riner veut se servir du Grand Slam pour les JO. Les 8 et 9 février, le judoka français sera sur les tatamis parisiens. Alors qu’il n’a pas participé au Grand Slam depuis 2013, Teddy Riner a décidé de faire son retour cette saison pour être le mieux préparé possible en vue des Jeux olympiques de Tokyo. Dans des propos rapportés dans les colonnes de L’Équipe , Teddy Riner a fait passer un message avant son retour au Grand Slam de Paris.

«Il faudra être parfait sur le tapis»