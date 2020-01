Judo

Judo : Teddy Riner annonce la couleur pour les JO de Tokyo !

Publié le 17 janvier 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer à quelques mois des JO de Tokyo, Teddy Riner admet qu’il compte décrocher une troisième médaille d’or olympique.

Après ses sacres en 2012 et 2016, Teddy Riner pourrait faire la passe de trois à Tokyo. Le judoka tricolore sera en effet l'une des meilleures chances françaises lors des Jeux Olympiques d'été (24 juillet au 9 août 2020). La star de la catégorie des plus de 100kg est en pleine préparation avant de rejoindre le Japon, et dans des propos rapportés par Ouest-France , Riner explique qu'une troisième couronne olympique décrochée sur les terres natales du judo serait assez spéciale.

« Ce serait l'accomplissement de ma carrière »