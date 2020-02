Judo

Judo : La grande annonce de Teddy Riner pour les JO de Paris !

Publié le 6 février 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Teddy Riner fait une grande annonce pour les JO 2024. Le Français estime que son corps pourrait lui permettre de participer à l’olympiade parisienne.

De retour sur les tatamis, avec sa participation au Grand Prix de Paris ce week-end, Teddy Riner aborde une année 2020 importante. Le double champion olympique (Londres, Rio) est en quête d’un nouveau sacre. Cela pourrait donc se passer à Tokyo cet été (24 juillet au 9 août) ou à Paris. Via des déclarations rapportées par Le Figaro ce jeudi, le mastodonte de la catégorie des plus de 100kg ouvre la porte aux JO 2024, lui qui sera alors âgé de 34 ans.

« Quand je suis dans un état d’esprit comme ça, et que le corps répond bien, je suis très optimiste pour durer jusqu’à Paris »