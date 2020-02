Judo

Judo : La grande annonce de Teddy Riner pour les JO de Tokyo !

Publié le 9 février 2020 à 18h35 par J.-G.D.

Interrogé après sa défaite au Grand Prix de Paris, Teddy Riner admet que les Jeux Olympiques de Tokyo restent son principal objectif en 2020.

Le Grand Prix de Paris n’a pas souri à Teddy Riner. Le mastodonte des plus de 100kg s’est incliné face à Kokoro Kageura ce dimanche, une première défaite depuis septembre 2010, et une série de 154 victoires d’affilée dans sa catégorie. Mais le Français n’en démord pas : les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet au 9 août 2020) seront un objectif, lui qui est à la recherche d'une troisième médaille d'or olympique (Londres, Rio)

« L'objectif, je le répète, c'est de gagner à Tokyo, aux Jeux Olympiques »