Judo

Judo : La réaction de Teddy Riner sur sa première défaite depuis 2010 !

Publié le 9 février 2020 à 15h35 par J.-G.D.

Battu pour la première fois septembre 2010, Teddy Riner tempère les choses après cette défaite face à Kokoro Kageura.

154 combats… La série d’invincibilité de Teddy Riner dans la catégorie des plus de 100kg, débutée en septembre 2010, a donc pris fin ce dimanche. Le judoka tricolore s’est incliné lors du Grand Prix de Paris face au Japonais Kokoro Kageura. Les deux hommes pourraient à nouveau se croiser sur les tatamis cet été, lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Un retour à la compétition raté pour le Français, et Riner revient sur se combat au micro de la chaîne L’Équipe .

« Cette défaite va me permettre de savoir sur quoi bosser »