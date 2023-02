Une star du PSG sur le départ, il lâche une annonce officielle

Hugo Chirossel

Diminué par une blessure au pied, Nikola Karabatic n’a pas pu empêcher la défaite de l’équipe de France face au Danemark en finale de la Coupe du monde (29-34). S’il s’agissait de son dernier match dans un Mondial, le joueur âgé de 38 ans souhaitait tout de même poursuivre sa carrière avec le PSG. Alors que son contrat prenait initialement fin à l’issue de la saison, Nikola Karabatic a officiellement prolongé jusqu’en 2024 avec le club de la capitale.

C’était attendu, mais c’est désormais officiel : Nikola Karabatic va rester au PSG. Alors qu’il arrivait au terme de son contrat à la fin de la saison, le joueur qui fêtera ses 39 ans en avril prochain a prolongé d’une saison supplémentaire, jusqu’en juin 2024. Une extension qui pourrait l’amener jusqu’aux Jeux olympiques de Paris 2024. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que Nikola Karabatic avait annoncé son intention de prolonger avec le PSG, mais l’officialisation a tardé à arriver. Dans un entretien accordé à L’Équipe , l’international français en a expliqué les raisons.

« J'étais en plein questionnement »

« Déjà, je voulais savoir dans quel état j'allais débuter cette nouvelle saison. J'étais en plein questionnement. Est-ce que je me sentais assez bien pour enchaîner une année supplémentaire ? En avais-je simplement envie ? J'ai voulu laisser passer l'enchaînement des matches de Championnat, de Ligue des champions et de l'équipe de France (vice-championne du monde en janvier) pour voir comment je me sentais physiquement et à quel niveau je me situais. Au mois d'août, "Titi" (Thierry Omeyer, manager général) m'a fait part de la volonté du club de me prolonger, si tel était mon souhait. Après le stage en équipe de France, fin octobre-début novembre, je lui ai dit que j'étais d'accord pour continuer. Sauf qu'avec la Coupe du monde de football au Qatar, puis le départ de Jean-Claude (Blanc, président délégué), la décision a été retardée », a déclaré Nikola Karabatic.

« L'argent n'était pas le moteur »